GNR resgata duas jovens sequestradas no Seixal
03/09/2024 - 14h37



A Polícia Judiciária está a investigar o sequestro de duas jovens, no Seixal, por um homem que as amarrou e as prendeu em casa. As vítimas só conseguiram escapar depois da intervenção da GNR.