Um homem está internado em estado grave no Hospital de S. João, no Porto, depois de ter ficado ferido numa discussão de trânsito. Terá sido agredido na cabeça com uma foice.