IGAI arquiva inquérito sobre operação da PSP no Martim Moniz Fala Portugal|Fala Portugal 21/04/2025 - 13h58 (Atualizado em 21/04/2025 - 13h58 )

A Inspeção-Geral da Administração Interna arquivou o inquérito e concluiu que, a operação levada a cabo pela PSP no Martim Moniz, em dezembro, foi legal. Margarida Blasco diz que as forças de segurança cumpriram as funções dentro da legalidade democrática.