Julgamento grávida da murtosa Fala Portugal|Fala Portugal 30/05/2025 - 11h52 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O pai de Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento da grávida da Murtosa, foi ouvido pelo tribunal de Aveiro durante a sessão de julgamento. Manuel Valente foi confrontado com as declarações contraditórias, proferidas num primeiro interrogatório da PJ.