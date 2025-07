Lei da Nacionalidade Fala Portugal|Fala Portugal 11/07/2025 - 16h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O líder do Chega voltou a deixar alguns avisos ao Executivo sobre a Lei da Nacionalidade. Em entrevista à TVI e à CNN Portugal, André Ventura admitiu retirar o acordo político com o Governo, caso as reivindicações do partido não sejam respeitadas.