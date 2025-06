Mais gastos com medicamentos Fala Portugal|Fala Portugal 20/06/2025 - 14h59 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os gastos do SNS e dos utentes com medicamentos nunca foram tão altos como no ano passado. No caso dos doentes, os encargos com fármacos com receita médica rondaram, em média, os 2 milhões e meio de euros por dia.