O plano de combate a incêndios rurais para este ano vai ter menos 3 mil operacionais do que no ano passado... por outro lado, conta com mais meios aéreos. Os bombeiros voluntários que integram o Dispositivo Especial vão receber 75 euros por dia.