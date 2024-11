Mulher parte porta de casa do namorado com um martelo Fala Portugal|Fala Portugal 28/11/2024 - 14h18 (Atualizado em 28/11/2024 - 14h18 ) twitter

Uma mulher partiu a porta de casa do namorado com um martelo, nas Caldas da Rainha. A suspeita foi detida em flagrante delito, por alegada prática do crime de violência doméstica agravada.