Pedro Nuno Santos demite-se do PS Fala Portugal|Fala Portugal 20/05/2025 - 11h30 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, demitiu-se do cargo após a derrota nas eleições legislativas. Foi um resultado que deixou o partido em choque, como não se via há 40 anos.