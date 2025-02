PJ apanha “Correio de droga” no Porto Fala Portugal|Fala Portugal 12/02/2025 - 12h21 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Também no Porto, a Polícia Judiciária deteve, em flagrante delito, um correio de droga no aeroporto Francisco Sá Carneiro.O suspeito é um cidadão estrangeiro e foi apanhado com quase 5 quilos de cocaína.