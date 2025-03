PJ detém suspeito de carbonizar amigo Fala Portugal|Fala Portugal 07/03/2025 - 12h59 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Judiciária deteve o homem suspeito de matar um jovem, cujo o corpo apareceu carbonizado numa praia no Seixal, no final de janeiro. O suspeito terá contado com a ajuda de duas pessoas, que ainda não foram localizadas.