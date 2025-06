Portugueses estão a comprar mais Fala Portugal|Fala Portugal 20/06/2025 - 14h50 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h50 ) twitter

As famílias portuguesas estão a fazer mais compras. No entanto, cerca de 28% admite ter dificuldade em chegar ao final do mês com orçamento.