Procura por sensores de glicose dispara após jogos olímpicos
Fala Portugal|Fala Portugal
14/08/2024 - 13h08 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h08)



A procura por sensores de medição e controlo dos níveis de glicose no sangue está a aumentar e já são muitas as farmácias portuguesas com falta de stock. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal desvaloriza a situação, mas alerta que o Infarmed deve colocar mais aparelhos no mercado.