Proibição dos telemóveis nas escolas Fala Portugal|Fala Portugal 11/07/2025 - 16h20 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A proibição do uso de telemóveis nas escolas levou a uma diminuição dos casos de bullying. É a conclusão de um relatório realizado a pedido do Ministério da Educação, para sustentar a medida que já foi aprovada em Conselho de Ministros e que vai entrar em vigor em todas as escolas no próximo ano letivo.