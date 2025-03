PSP alerta para aumento do furto de casas Fala Portugal|Fala Portugal 21/03/2025 - 14h58 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h58 ) twitter

A PSP está a alertar para o aumento do furto a casas através do método de engano, em que por vezes até recorrem a crianças. Só nos primeiros dois meses do ano, a PSP registou 82 crimes, a maioria na Área Metropolitana de Lisboa.