PSP esfaqueado no pescoço Fala Portugal|Fala Portugal 18/06/2025 - 15h10 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um agente da PSP foi esfaqueado no pescoço com uma chave de fendas, durante uma discussão de trânsito, em Loures. O agressor foi detido, bem como os suspeitos que se envolveram no conflito. Já a vítima encontra-se no hospital em estado crítico.