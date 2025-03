Risco de inundações no Baixo Tejo Fala Portugal|Fala Portugal 27/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h17 ) twitter

A zona do Baixo Tejo está em alerta por causa da subida do nível das águas do rio. No cais de Almourol em Vila Nova da Barquinha, por exemplo, o nível das águas inundou o local e as autoridades estão atentas devido ao risco de inundações