O aumento do consumo do tabaco aquecido está a fazer regressar velhos hábitos, como fumar dentro de casa ou até mesmo na presença de crianças. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia alerta para os riscos do consumo deste tipo de tabaco.