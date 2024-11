Rixa termina com um esfaqueado em Lisboa Fala Portugal|Fala Portugal 26/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi esfaqueado, no domingo, na sequência de uma rixa. As autoridades estão a realizar diligências para localizar os envolvidos no confronto.