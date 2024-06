Alto contraste

José Sócrates ficou incomodado com a indignação gerada pela divulgação de escutas de António Costa. O antigo primeiro-ministro diz que houve um “duplo critério moral”, dos que criticaram agora as fugas ao segredo de justiça, mas que se mantiveram em silêncio há 10 anos quando foram reveladas as escutas da Operação Marquês.