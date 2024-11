Taxa de Mortalidade Materna subiu Fala Portugal|Do R7 28/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 28/11/2024 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

2020 foi o ano com maior taxa de mortalidade materna e os números voltaram a subir. Os peritos apontam que este aumento esteja relacionado com grávidas com doenças associadas e migrantes sem acompanhamento clínico.