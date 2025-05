Via Verde para a imigração tem baixa adesão Fala Portugal|Fala Portugal 16/05/2025 - 11h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A medida Via Verde para a imigração, que tem como objetivo acelerar a contratação de cidadãos estrangeiros, não está a despertar interesse. Um mês depois do arranque do protocolo, ainda não houve uma única empresa a apresentar um pedido formal.