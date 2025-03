Vítimas resistem a assalto no Cacém Fala Portugal|Fala Portugal 19/03/2025 - 14h39 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h39 ) twitter

Duas mulheres foram vítimas de um assalto esta tarde, no Cacém, em Sintra, por um grupo de homens. As vítimas reagiram ao roubo e recusaram-se a sair da viatura do trio. Os suspeitos foram detidos pouco depois pela PSP.