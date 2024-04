Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No 'Palco' desta semana, a apresentadora Mahayla Haddad conheceu os bastidores do Cirque du Soleil! Como é que os artistas se preparam para um dos espetáculos de circo mais famosos e inacreditáveis do mundo? A maior companhia circense do planeta abriu-nos as portas para uma realidade verdadeiramente mágica. Veja agora a reportagem completa!