Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Guilherme Fonseca já faz stand-up comedy desde 2006. Tem uma carreira sólida enquanto comediante e publicou, recentemente, mais um livro. E é claro, que o 'Palco' teria de acompanhar este lançamento! A apresentadora Mahayla Haddad conversou com o humorista sobre o 'Que pouca vergonha' e tentou perceber quais são as maiores ‘vergonhas’ do humorista. Será que ele respondeu?

Veja agora as reações dele!