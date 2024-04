Alto contraste

Vamos falar sobre o caso do engenheiro Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho, de 34 anos. A Polícia Civil ouviu nesta segunda, 8, o responsável pelo aluguel do quarto onde Paulo foi encontrado morto, no último dia 30 de dezembro. Para a Polícia, o responsável pelo imóvel confirmou que o suspeito que alugou o local para se encontrar com Paulo já havia se hospedado anteriormente no mesmo espaço.

*Reportagem exibida em 08/01/2024.