Um restaurante de Franca teve as redes sociais clonadas por criminosos, que criaram perfis falsos com o mesmo nome da empresa e tentaram aplicar golpes nos clientes. Os donos do estabelecimento fizeram as denúncias, mas não adiantou nada; a solução foi acionar a rede social na Justiça que, em menos de 24 horas, suspendeu os perfis falsos.

*Reportagem exibida em 06/01/2024.