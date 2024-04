Alto contraste

Um empresário de Ribeirão Preto teve uma surpresa desagradável ao voltar de viagem após as festas de fim de ano: ele teve a chácara, que fica dentro de um condomínio, invadida por ladrões. Eles furtaram joias, eletrodomésticos e 10 armas de fogo, que estão registradas. Nesta época do ano, muitas pessoas viajam e as casas ficam vazias, o que chama a atenção dos bandidos. Um especialista dá dicas para deixar a casa segura durante as férias.

*Reportagem exibida em 06/01/2024.