Ladrão com cerveja na mão invade casa e furta objetos no Jardim Guanabara, em Franca

Câmeras de segurança flagraram um ladrão invadindo uma residência em plena luz do dia, durante o final de semana, no Jardim Guanabara, em Franca. O que chama atenção é que o criminoso estava aparentemente embriagado e com uma lata de cerveja na mão.

*Reportagem exibida em 02/01/2024.