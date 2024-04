Cidade Alerta |Do R7

Nesta época do ano, muita gente está de férias e aproveita para viajar. Com isso, as casas e apartamentos ficam sem ninguém, despertando a atenção dos ladrões. Um especialista em segurança dá algumas dicas para deixar a casa segura neste período de férias.

*Reportagem exibida em 17/01/2024.