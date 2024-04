Pai e filho são mortos por dívida com agiota e atirador é preso em Vargem Grande do Sul

Alto contraste

A+

A-

Câmeras de segurança registraram um duplo homicídio de pai e filho que chocou os moradores de Vargem Grande do Sul, no último dia 19 de dezembro. Gumercindo Nogueira, de 64 anos, e Eurípes Nogueira, de 42 anos, foram mortos a tiros por um homem dentro de casa. De acordo com a Polícia, o crime teria sido motivado por uma dívida de agiotagem que as vítimas possuíam; o atirador foi preso no dia 3 de janeiro.

*Reportagem exibida em 10/01/2024.