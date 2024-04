Alto contraste

O Paulistão 2024 começa no próximo sábado (20), com transmissão exclusiva na TV aberta pela Record. E a Polícia Militar já começou a preparação de segurança para os jogos do Botafogo em Ribeirão Preto; o Pantera é o único representante da região na elite do Paulista e vai receber o Santos e o Corinthians.

*Reportagem exibida em 12/01/2024.