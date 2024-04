Cidade Alerta |Do R7

As polícias de São João da Boa Vista e Barretos realizaram nesta quinta (4) uma operação e prenderam dois homens suspeitos de roubarem pedras de vesícula de boi avaliadas em quase R$ 300 mil. O roubo aconteceu na casa de um empresário, no último dia 7 de dezembro, em Barretos; a dupla estava armada, rendeu a família e exigiu joias e as chamadas "pedras de fel", bastante usadas na medicina chinesa.

*Reportagem exibida em 04/01/2024.