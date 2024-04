Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil conseguiu recuperar o aparelho portátil de ultrassom que foi furtado de uma médica no final de 2023, em Ribeirão Preto. Os bandidos quebraram um dos vidros do carro dela e levaram a mochila com o equipamento, avaliado em mais de R$ 20 mil. A médica chegou a ver anúncios do ultrassom em sites de venda e ajudou a Polícia a encontrar o aparelho.

*Reportagem exibida em 08/01/2024.