Professor que morreu após cair em córrego recebeu visita do próprio cão no hospital, em Ribeirão Preto

Morreu após quase dois meses internado no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, o professor Wilson Ferreira, de 70 anos, que ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito em novembro. Ele seguia de carro pela Avenida Antônio e Helena Zerrener quando passou mal, perdeu o controle da direção e caiu no córrego da avenida. Durante o período de internação, o HC liberou a entrada do cachorro do seu Wilson; foi a primeira vez que uma visitante pet do próprio paciente entrou no Hospital das Clínicas.

*Reportagem exibida em 18/01/2024.