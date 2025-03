Conheça a história da série Reis Terceira temporada da superprodução, A Rejeição, é reexibida na RECORD de segunda a sexta-feira, às 22h30 Reis|Do R7 15/03/2022 - 19h12 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira temporada de Reis conta a história de Samuel Blad Meneghel/RECORD

Reis conta a história da nação de Israel, do momento em que o último juiz, o profeta Samuel, é usado por Deus para guiar o Seu povo, até a lamentável queda de Jerusalém, causada pelos exércitos da Babilônia.

A primeira temporada da superprodução, A Decepção, estampa o incrível contraste entre um juiz negligente e seus filhos rebeldes na condução de um povo, e um pequeno garoto temente a Deus, que assume seu lugar.

Primeira Temporada: A Decepção

Rafael Gevú vive a juventude do profeta Samuel na série Blad Meneghel/RECORD

Reis — A Decepção retrata o afastamento de Israel em relação a Deus e o péssimo exemplo dado por aqueles que, um dia, foram escolhidos para conduzir a nação rumo aos caminhos do Senhor.

Um retrato do declínio espiritual de Israel e a negligência de lideranças espirituais, como principais temas a serem observados.

A temporada se passa nos arredores das cidades de Israel, também vigiada pelo exército filisteu. Mas, é dentro do Tabernáculo, em Siló, que a trama se sobressai, onde acompanhamos a família de Eli em decadência e o crescimento do pequeno Samuel, futuro profeta e juiz de Israel.

Segunda Temporada: A Ingratidão

Segunda temporada retrata o momento em que Saul foi ungido por Samuel Blad Meneghel/RECORD

Reis — A Ingratidão narra o início do período monárquico em Israel, com a ascensão de Saul como o primeiro rei da nação, e Samuel, o último juiz. A segunda temporada da superprodução marca a desobediência dos israelitas ao invejar outros povos, tentar substituir Deus por um homem e pedir um líder para governá-los.

Frente à ameaça de novos inimigos, os amonitas, os anciãos de Israel reúnem o povo em Ramá para comunicar a Samuel a reivindicação de ter um rei para Israel. Deus ordena que o profeta acate o pedido do povo. No entanto, consequências desse ato de desrespeito ainda estavam por vir.

Saul é ungido rei de Israel em Mizpá e se mostra um homem humilde, honesto e temente a Deus. Ele é aclamado e coroado após derrotar o líder amonita Naás. No entanto, a trama de Reis – A Ingratidão começa a apresentar os sinais da futura mudança de comportamento do homem da tribo de Benjamin.

Terceira Temporada: A Rejeição

A terceira temporada conta a história do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel Blad Meneghel/RECORD

Reis — A Rejeição conta a história do reinado do primeiro rei de Israel. Escolhido por Deus e aclamado pelo povo, Saul rapidamente se torna a fonte de esperança de um futuro seguro e promissor para aqueles sob a sua liderança.

O que ninguém espera, porém, é que o rei, tão humilde inicialmente, começa a se deixar levar pela posição privilegiada que possui, com consequências inimagináveis tanto para a sua família quanto para o povo a quem jurou cuidar e proteger. E o que tinha potencial para elevar a nação a um nível sem precedentes pode também ser o motivo da sua destruição.

A trama dá continuidade à desenfreada perseguição dos filisteus, que buscam a todo o custo invadir e conquistar o território dos israelitas. E, depois de cinquenta anos de trégua, Saul se vê na difícil e temível posição de ter que enfrentá-los no campo de batalha.

Mas há algo de errado com o novo rei e sua hesitação em ir para a guerra vai além do temor pelo número e força superior do inimigo. Ele teme o adversário que carrega dentro de si e sabe que, por conta de seus atos, Deus pode não estar do seu lado dessa vez.

Com muitos conflitos internos e externos, mistérios, reviravoltas, intrigas e segredos que precisam ser guardados a qualquer preço, Reis — A Rejeição mostra a ascensão e corrupção do líder de Israel e traz à baila a incontestável verdade de que sempre se colhe aquilo que se planta.

Quarta Temporada: A Escolha

Quarta temporada de Reis mostra o início da história do jovem Davi Blad Meneghel/RECORD

Reis — A Escolha conta o início da história do segundo e mais aclamado rei que a humanidade já ouviu falar. Davi, como é conhecido por muitos, ainda jovem, foi escolhido pelo próprio Deus para governar a nação de Israel no lugar de Saul, que fora o primeiro rei e a decepção do Senhor dos Exércitos. Assim, a quarta temporada de Reis leva o telespectador a desmembrar mais a fundo a narrativa do filho mais novo de Jessé.

De seu nascimento ao princípio de duras perseguições, a história de rejeição de Davi, que, apesar da pouca estatura, foi grande em fé e coragem, revela que a medida exata da escolha de alguém para grandes feitos não se faz presente em padrões físicos, mas é representada pela pureza, obediência, temor a Deus e duras lutas a serem vencidas. E que, portanto, são elas que começam a moldar o caráter de um escolhido. No caso de Davi, o “homem segundo o coração de Deus” e participante da linhagem de Jesus Cristo.

Nos meandros dessa linda história de fé, amor e superação, seguiremos a continuação fiel dos livros de I Samuel e parte dos escritos de Salmos, que perduram até os dias atuais. Acompanhamos, sobretudo, o claro contraste entre Saul, que se torna obstinado pelo reinado que já não lhe era por direito, e Davi em sua juventude. Apesar de não ser um garoto qualquer, ele se apaixona, sofre com a inveja dos irmãos, é rejeitado pela maioria, mas vive grandes experiências com Deus que marcam a sua vida para sempre.

E, ao longo da narrativa, que se passa em Belém e seus arredores, mas transita por Gibeá, Filístia e Gibeão, vamos nos deparar com a história de importantes personagens — relatados na Bíblia —, que crescerão ao longo da trama e representarão papéis consideráveis no rumo que a vida de Davi tomará. De anjos, ursos e leões a gigantes filisteus, o início de um pequeno rapaz ruivo, desconsiderado desde o ventre, é tudo, menos comum.

Fazendo jus ao nome da temporada, Reis — A Escolha descortina o que há de mais íntimo dentro do ser humano e exemplifica, claramente, os critérios definidos por Deus na eleição de seus representantes terrenos. E que, apesar da maneira que nós, meros mortais, tendemos a fazer nossas escolhas baseadas em atributos físicos, Deus se revela contradizendo o senso comum e provando, mais uma vez, que se atenta ao que há no coração e não ao que os olhos alcançam.

Quinta Temporada: A Perseguição

Quinta temporada de Reis conta a história de Davi na fase adulta Divulgação/Seriella Productions

Reis — A Perseguição dá continuidade à incrível trajetória do temente e corajoso Davi, o “homem segundo o coração de Deus”. Agora, não mais um desconhecido rapaz em Israel, Davi, por meio do seu caráter reto e das inúmeras vitórias que o Senhor lhe proporcionou, conquistou a admiração e estima de todo o povo israelita, despertando em Saul, atual rei da nação, uma incontrolável inveja.

Assim, a quinta temporada de Reis acompanha os altos e baixos do complexo relacionamento entre dois personagens notáveis da história e como a crescente perseguição de Saul — que resultou em sua degradação moral — aproximou seu sucessor ainda mais de Deus.

Consequentemente, ficará evidente que não foi nem a força e nem a própria capacidade de Davi que o livrou das mãos dos seus inimigos, e sim a constante presença dAquele a quem ele temia e buscava, tanto em tempos de paz como também em momentos de profunda dor e aflição.

A fascinante trama nos levará a explorar os escritos dos livros de I Samuel, partes de II Samuel e do tão apreciado livro de Salmos. Vivenciaremos as alegrias, dores e dificuldades enfrentadas por Davi e por aqueles que decidiram segui-lo ao reconhecerem nele a autoridade divina. Conheceremos Davi como filho, irmão, amigo, amante, guerreiro e servo fiel, não somente a Saul, mas, sobretudo, ao Senhor dos Exércitos e à nação que lhe fora entregue. No entanto, presenciaremos também os conflitos e momentos de fraqueza que, como qualquer ser humano, Davi teve de enfrentar.

A narrativa, que abrange diversas localidades em Israel e na Filístia, dentre elas Gibeá, Ramá, Queila, En-Gedi, Adulão, Asdode e Ziclague, contará a história de personagens marcantes e, ironicamente, muito atuais, além de despertar grandes emoções e trazer ensinamentos valiosíssimos ao telespectador.

Reis — A Perseguição revela como o orgulho é capaz de arruinar o ser humano, transformando-o apenas em uma breve lembrança do que fora, outrora, ao se sujeitar a Deus. Por outro lado, a mão do Senhor permanece fiel sobre aqueles que, com humildade, obedecem, confiam e temem a Ele, seja em meio a intensas batalhas ou em árduas perseguições.

Sexta Temporada: A Conquista

Davi tem uma série de desafios na sexta temporada de Reis Blad Meneghel/RECORD

Reis — A Conquista retrata os acontecimentos da vida de Davi após a morte do seu maior perseguidor, Saul, bem como a inclinação do aclamado rei. E nesse contexto, o telespectador entende melhor por que, mais tarde, o filho de Jessé comete o erro que muda o rumo da sua história.

Davi enfrenta a oposição de Abner, comandante de Israel, que constitui o inexperiente e inseguro filho de Saul, Isbosete, como rei em Jabes-Gileade, gerando uma grande divisão na nação. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, a “casa de Davi” se fortalece sobremaneira, enquanto a “casa de Saul” se enfraquece a cada dia, tornando ainda mais evidente o quanto a mão do Senhor dos Exércitos favorecia o Seu eleito.

A sexta temporada de Reis mostra o início do reinado de Davi em Hebrom até a conclusão trágica da história da “casa de Saul”, passando pela conquista da fortificada Jerusalém. Esta temporada não só está repleta de novas tramas surpreendentes e misteriosas, como também continua destacando a coragem, o temor e a justiça do estimado rei de Judá, tanto para com o povo, como para com Deus.

Mas é também nesta nova etapa que acompanhamos o princípio das consequências que Davi tem que enfrentar ao sucumbir à sua inclinação de exceder-se, no seu direito de rei, de ter várias esposas. Como resultado disso, ele tem grandes problemas não apenas em sua vida pessoal, como também no seio familiar.

Reis — A Conquista ainda nos leva a mergulhar, mais a fundo, na trajetória de personagens marcantes, como o valente Sama; o indomável sobrinho de Davi, Joabe; o fiel e paciente Urias; e a belíssima, porém, volúvel, Bateseba.

Esta sexta temporada garante, portanto, fortes emoções, além de levar o telespectador à reflexão sobre os temas e as questões que são abordados ao longo da trama.

Sétima Temporada: O Pecado

Sétima temporada mostra um Davi atormentado após cometer um pecado Reprodução/RECORD

Reis — O Pecado tem início imediatamente após a conquista de Jerusalém por Davi e seus Valentes. Uma vitória que marcou um ponto crucial na história do povo hebreu e que tornou a cidade Jerusalém a capital de Israel sob o governo de Davi. Um governo que prospera significativamente, desfruta de estabilidade política e de uma segurança militar nunca vista antes.

Nessa emocionante fase, repleta de conflitos e reviravoltas, acompanhamos o aclamado rei de Israel que, ao chegar no ápice do seu reinado, começa a relaxar em sua vigilância, cedendo às suas fraquezas e tendo que lidar com as consequências.

Reencontramos personagens que serão determinantes na história, como o ambicioso conselheiro do rei, Aitofel; a obstinada e volúvel Bateseba; o íntegro e valente Urias; e o fiel amigo e profeta de Davi, Natan. Além disso, Mefibosete, o modesto descendente de Saul, que, após anos vivendo nas ruas, reencontra aquele que foi o melhor amigo de seu pai.

A sétima temporada torna evidente o contraste entre um Davi que é dedicado à família, bom amigo e servo temente; e outro, que vive atormentado após ceder a sua inclinação e cometer um pecado que tem um impacto negativo na sua vida.

Oitava Temporada: A Consequência

Petrônio Gontijo vive o rei Davi na oitava temporada da superprodução Reis Divulgação/Seriella Productions

Reis — A Consequência retorna à história de Davi anos depois do terrível e lamentável pecado cometido pelo rei de Israel. Agora não mais um homem atormentado pela culpa e o peso de seus erros, Davi governa a nação com a mesma sabedoria e vigor de antes, tendo recebido o perdão de Deus e restaurado a sua comunhão com o Altíssimo. Mas é no seio familiar que ele tem que enfrentar as mais árduas batalhas, já que, como consequência de seus atos, o Senhor lhe advertiu que a “espada jamais se apartaria de sua casa”.

É nesse contexto que acompanharemos o declínio moral e a corrupção espiritual dos filhos mais velhos de Davi. Desde os desejos desenfreados de Amnon pela meia-irmã, Tamar, até os atos de rebelião de Absalão e as maquinações de Adonias, vivenciaremos o sofrimento do monarca ao presenciar a desintegração de grande parte de sua família. Mas é também neste período tão doloroso que entendemos por que Davi é considerado o “homem segundo o coração de Deus”. Diferente de seu antecessor, ele não se apega à sua posição e, por acreditar ser a vontade Divina, chega a abrir mão do trono de Israel quando um de seus filhos, influenciado por Aitofel, o toma a força.

A fascinante narrativa ainda nos leva a conhecer o jovem Salomão, escolhido pelo próprio Deus para ser o sucessor de seu pai, posição esta que o príncipe não se sente digno ou capaz de assumir. Rejeitado pelos irmãos por ser fruto do casamento de Davi com Bateseba, Salomão se torna um rapaz reservado, inseguro e de poucos amigos. É em Naamá, uma amonita vivaz e audaciosa, que ele encontrará o escape que tanto deseja, e ambos viverão um ardente romance em secreto.

Assim, a oitava temporada retrata tanto a conclusão da envolvente história do aclamado rei Davi como também a ascensão do inexperiente Salomão ao trono. Apesar das muitas perdas e traições vividas, veremos o Salmista se apegar ainda mais ao Senhor Deus, que continuará sustentando e dirigindo o Seu escolhido até o seu último suspiro. Repleta de conflitos, intrigas e reviravoltas, Reis — A Consequência é tudo, menos uma temporada comum, garantindo ao telespectador fortes emoções e grandes ensinamentos.

Nona temporada: A Sucessão

Nona temporada mostra o início do reinado de Salomão em Israel Divulgação/Seriella Productions

Reis — A Sucessão retrata o início da trajetória de Salomão, aquele que é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Jovem e inexperiente, ele assume a responsabilidade de reinar no lugar de seu pai, o respeitado e admirado rei Davi.

E é em meio ao luto e a dificuldade de se adaptar à sua nova realidade, que antigas e novas ameaças surgem de onde Salomão menos espera. Enquanto ele se preocupa em manter o perigo fora de Jerusalém, não desconfia que o que mais pode lhe fazer mal reside dentro das paredes do palácio, e que, novamente, àqueles que deveriam ser da sua confiança, serão os primeiros a se rebelarem contra ele.

Como se não bastasse, o novo rei terá que lidar com o fato de que a mulher que ama e com quem se casou, o abandonou, levando seu filho consigo e deixando-o para enfrentar todas as adversidades sozinho. Portanto, o único apoio que lhe resta vem de Benaia, seu fiel comandante, da sua mãe, Bateseba, e de Abisague, a jovem concubina que seu pai o confiou para cuidar e se tornar sua esposa.

A envolvente trama ainda nos levará a conhecer um perigoso adversário, que se aliará ao Egito, com novos planos, tanto para a nação israelita, como para a vida amorosa de Salomão. É nesse contexto que Salomão, guiado pela sua própria insegurança, cogita se aliar a um dos mais antigos inimigos de Israel. Forçado pelas consequências de seu erro, o jovem rei se vê sem saída, se voltando, então, para Àquele que o escolheu.

Assim, a nona temporada de Reis não só garante fortes conflitos, intrigas e reviravoltas ao telespectador, como também revela que até mesmo aqueles que são escolhidos por Deus, precisam se apegar à sua fé nEle. Por meio da vida do rei Salomão, fica evidente que mesmo as promessas do Altíssimo não se ganham, mas se conquistam com humildade e um coração entregue a Ele.

Décima temporada: A Decadência

Sharam Diniz e Guilherme Dellorto interpretam os reis de Sabá e Israel Divulgação/Seriella Productions

Reis — A Decadência retrata Salomão no ápice do seu reinado, tendo transformado Jerusalém em uma respeitável e admirável potência. Já conhecido por sua sabedoria divina pela construção do Templo ao seu Deus, a conceituada reputação de Salomão se alastra ainda mais com a conclusão de seu magnífico complexo, com suas opulentas e ostensivas construções, como a Casa do Bosque do Líbano, que servirá de palco para importantes conferências com os reis das nações ao redor de Israel. É nesse contexto que a fama de Salomão alcança até a misteriosa e intrigante Rainha de Sabá, que impressionada por sua sabedoria e pelo Deus de Israel, decide conhecer o ilustre rei israelita. Sua visita inusitada a Jerusalém causará um impacto sem precedentes em sua vida e na vida de Salomão.

Entretanto, toda pompa, exuberância e esplendor do reinado de Salomão, além de um descomunal harém de mil mulheres, incomoda alguns invejosos. Assim, ele ainda terá que enfrentar as investidas e ameaças declaradas de Rezom, seu inimigo permanente, bem como as artimanhas enrustidas de Hadade, e de seu mais novo aliado, um antigo servo de Salomão que desaprova e se revolta contra o novo estilo de vida do filho de Davi. Além de Sisaque, faraó do Egito, que sorrateiramente se aproxima de Israel, com interesses escusos.

Apesar dos inimigos externos é no seio familiar que Salomão enfrenta os seus piores e mais dramáticos conflitos. Perdas irreparáveis, decepções, traições e chantagens por parte daqueles que dizem amá-lo, estão sempre presentes em seu cotidiano. Tais situações colocam à prova a confiança e integridade do rei de Israel ao seu Deus. Seduzido por suas mulheres estrangeiras e pela cobiça do seu próprio coração enganoso, Salomão abre enormes brechas que o conduzem para o seu declínio moral e corrupção espiritual, causando assim o afastamento do Deus que lhe prometeu ser Pai, a profecia da ruptura e transferência de seu reinado, e conclusões amargas sobre tudo o que viveu.

Assim, a décima temporada retrata a conclusão da envolvente história do homem mais sábio que já existiu. A pergunta que fica é: será que depois de decair tanto, ainda há jeito para Salomão? Seria possível uma redenção depois de tamanhas atrocidades contra o seu Deus? Repleta de reflexões, conflitos, intrigas e reviravoltas, Reis — A Decadência é tudo, menos uma temporada comum, garantindo ao telespectador fortes emoções e grandes ensinamentos.

Décima primeira temporada: A Divisão

Rei Roboão, vivido por Henrique Camargo Divulgação/Seriella Productions

Reis — A Divisão retrata com detalhes a deplorável situação do que se tornou o reino de Israel após a morte do rei Salomão. Seu filho e sucessor, Roboão, além de herdar um reino completamente instável, terá que arcar com as consequências da irrevogável profecia decorrente da idolatria de seu pai. Agora órfão de pai e mãe, e um tanto alheio com os assuntos do reino, Roboão também terá que lidar com as pressões dos governadores que já atuavam na época de Salomão, e principalmente com a antipatia do povo que já se mostrava insatisfeito com as decisões durante o reinado de seu pai.

É neste cenário que um outro rosto se torna evidente e relevante na história de Israel. Jeroboão, antigo servo de Salomão e um sobrevivente aos infortúnios da vida, se torna o porta-voz dos anseios do povo do norte, e é assim que, em Siquém, uma proposta decisiva é feita por ele ao herdeiro de Salomão. Porém, no afã e desespero de afirmar sua posição e controle sobre toda a nação, o inexperiente Roboão toma uma das piores decisões de seu reinado, cumprindo assim uma das profecias mais drásticas feitas por Deus até aqui: a divisão de Israel.

Neste contexto, Jeroboão então é aclamado como rei pelo povo do norte e passa a governar sobre dez, das doze tribos, conhecidas como “Reino do Norte”, enquanto Roboão fica sob o domínio de apenas duas tribos, conhecidas como o “Reino do Sul”.

Após estes acontecimentos, ameaças internas e externas, inclusive dentro do seio familiar de ambos os reis, começam a emergir durante seus reinados e, pouco a pouco, Deus, que era o verdadeiro Rei e Guarda de Israel, começa a ser deixado de lado quando o desespero e o medo de perder o poder batem à porta. Recorrendo a males que julgam ser necessários, inclusive a tão repulsiva e abominável idolatria, os dois reis começam suas trajetórias de declínio moral e espiritual, abrindo assim uma enorme brecha para que um antigo inimigo retorne, dando um bote surpresa em toda a nação.

É sabido, porém, que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre usará Seus Servos e Profetas, personagens importantíssimos nesta temporada, para alertarem seus reis de seus maus caminhos. Será que pelo menos um desses dois reis, dará ouvidos aos Homens de Deus enviados até eles, e reconhecerá que não há sucesso nem prosperidade longe do verdadeiro Rei de Israel?

É no desenrolar da décima primeira temporada, que teremos a resposta desta pergunta, bem como acompanharemos de perto a divisão de uma nação milenar, somado à novas ameaças, dramas, conflitos, romances, intrigas e aquela pitada de mistério de sempre, com a narração de uma rainha um tanto enigmática, o seu filho doente e uma serva prestativa, o que beira a um prazeroso déjà-vu.

A primeira temporada de Reis, A Decepção, é reexibida na RECORD de segunda a sexta-feira, às 22h30. A décima segunda fase, A Emboscada, já está disponível no Univer Vídeo. Para rever toda a superprodução é só acessar o PlayPlus.com.