Descubra o significado do nome Davi Personagem da série Reis é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus Reis|Do R7 26/08/2025 - 19h48 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi tem origem no hebraico Dawid, Dawídh

Davi tem origem no hebraico Dawid, Dawídh, que significa “o amado”, “querido”, “predileto”.

A Bíblia descreve Davi como “um homem segundo o coração de Deus”.

As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada, O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.