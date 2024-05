Ingrid Conte compartilha registros de Reis — A Decadência e aconselha Naamá

Alto contraste

Ingrid Conte compartilha registros dos primeiros episódios (Divulgação/Seriella Productions)

Reis — A Decadência está sendo intensa para Naamá (Ingrid Conte) e a atriz publicou registros dessa ‘montanha-russa’ de emoções, que teve início com a perda de Abisague (Barbara França) e o afastamento de Salomão (Guilherme Dellorto). Em seu perfil oficial, Ingrid compartilhou registros do que tem vivido na décima temporada da série.

Em uma das publicações, Ingrid destacou o apego de Naamá em relação a Salomão e deu até um conselho para a personagem: “Naamá, Naamá... quem vive de passado é museu”, escreveu.

Confira o post:

Na publicação seguinte, a atriz contou como os acontecimentos têm levado a amonita ao fundo do poço.

“Naamá perdeu sua vinha, todo seu passado, o link com sua família, com suas raízes, com o início da sua relação com Salomão… Parece que o fundo do poço é sempre um pouco mais fundo do que achamos estar em momentos difíceis! Mas lembrem-se que lá no fundo mesmo, tem uma mola que te faz saltar para um processo lindo de transformação!”

Confira os registros:

Ingrid também aproveitou para compartilhar um momento descontraído no set da cena em que Naamá aceita o convite e vai com Kéfira (Letícia Peroni) e Mazaab (Julianne Trevisol) cultuar Astarote.

E, para finalizar, a atriz mostrou a influência que a edomita tem feito em Naamá, na mudança do penteado e figurino.

O que vai ser de Naamá e Salomão? Acompanhe Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem a estreia da temporada:

A morte de Abisague (Barbara França), a tentativa de Rezom (Nando Rodrigues) em sacrificar Roboão (Henrique Camargo), o incêndio na vinha de Naamá (Ingrid Conte) e o sumiço dos bebês de Jerusalém marcaram a estreia da décima temporada da superprodução Reis, A Decadência, exibida nesta segunda (22) na RECORD. Os fãs da série acompanharam cada detalhe do episódio e repercutiram os momentos marcantes. A seguir, veja os comentários do público!