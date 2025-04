Após três anos sem entrar no mar, Laís Souza curte mergulho com projeto Praia para Todos

Laís Souza curtiu um mergulho na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste, acompanhada de voluntários do projeto Praia para Todos. A ex-ginasta olímpica compartilhou a alegria de voltar a tomar um banho de mar após três anos: “Foi gostoso lavar a alma, sentir o geladinho do mar de novo e me sentir especial”.

Laís, que ficou tetraplégica em um acidente de esqui nos Estados Unidos, em 2014, elogiou a iniciativa que promove acessibilidade e diversas atividades.



