Cantora Shakira é acusada de plagiar música brasileira

A cantora Shakira está sendo acusada de plagiar uma música brasileira. A canção em questão é a "BZRP Music Sessions, Vol. 53", em parceria com o DJ argentino Bizarrap. O hit fazia referência sobre o término da colombiana com o ex-marido, o jogador de futebol Piqué.

Quando a música foi lançada no Brasil, os fãs identificaram as semelhanças com a melodia de "Tu TuTu", interpretada pela dupla May e Karen, lançada em 2019. O advogado dos compositores entrou com uma notícia-crime para o caso ser investigado.