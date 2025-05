Com carreira internacional, bailarina carioca realiza sonho de estrear no Theatro Municipal

Após se formar no exterior, a bailarina carioca Mayara Magri realiza o sonho de estrear no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com o espetáculo O Lago dos Cisnes. Filha de um taxista e de uma funcionária de escola de dança, Mayara começou a dançar aos 8 anos em um projeto social. Hoje, ela é a primeira bailarina do Royal Ballet de Londres, uma das companhias de dança mais respeitadas do mundo.



