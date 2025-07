Crianças aprendem a cuidar do meio ambiente em colônia de férias no Bosque da Barra

Crianças se divertem e aprendem a cuidar do meio ambiente em uma colônia de férias no Bosque da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro . As atividades acontecem ao ar livre. O educador Nuno de Azambuja destaca que as experiências ajudam a formar adultos mais conscientes.

A colônia de férias vai até o dia 2 de agosto para crianças entre 4 e 12 anos. As inscrições podem ser feitas pelas redes sociais das unidades de conservação do município.



