Curso de culinária e empreendedorismo transforma vidas na Maré

O projeto Cozinha Empreendedora oferece cursos de culinária para moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro . Os participantes recebem aulas práticas e teóricas que unem gastronomia e empreendedorismo. Além de desenvolverem receitas que são sucesso de venda, eles aprendem habilidades técnicas e de gestão para quem deseja abrir um negócio. Ao menos 46 alunos já se formaram, e a terceira turma começa em abril, com planos de expansão para 300 participantes até 2026.



