Duas jovens bailarinas do Complexo do Alemão são selecionadas para intercâmbio em Paris

Duas jovens bailarinas de um projeto social no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro , foram selecionadas para um intercâmbio em Paris, na França. Com essa oportunidade, Camylla Braga e Emily Moreira vão mostrar e aperfeiçoar o talento delas.



