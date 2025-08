Entregas de comida aumentam durante inverno no Rio de Janeiro

O movimento de pedidos para delivery em um restaurante japonês em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro , aumentou 50% desde o início do inverno em 20 de junho. O empresário investiu na equipe de entrega devido ao aumento dos pedidos. "Temos que ter aquele motoboy fixo", explica o dono. Um levantamento apontou um crescimento de 71% nos pedidos durante o inverno de 2024 comparado ao ano anterior. Motoboys relataram mais entregas e maior rendimento durante essa estação. "Mais pedidos, mais dinheiro", destaca o motoboy Carlos.



