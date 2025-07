Os estudantes que viralizaram com o pagode na internet ganharam uma surpresa do grupo "Caju Pra Baixo" no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro . Os meninos do "Sem Talento" ainda foram presenteados pelos ídolos com um pandeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!