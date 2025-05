Ex-combatentes da Marinha Brasileira são homenageados 80 anos após Segunda Guerra

O Brasil, único país da América Latina a enviar soldados para a Europa na Segunda Guerra Mundial, celebra 80 anos do seu término com homenagens aos seus heróis do mar. Dois ex-combatentes da Marinha, José Osório e Girgásius, relembram suas experiências.

José Osório, hoje com 102 anos, foi artilheiro antiaéreo no encouraçado São Paulo e mantém uma rotina ativa como ex-militar. Já Girgásius, com 99 anos, sobreviveu ao afundamento de seu navio após ser torpedeado. Em janeiro, a Marinha localizou os destroços do navio Vital de Oliveira, reforçando as memórias desse período.

Os eventos das Forças Armadas no Rio de Janeiro destacaram os sacrifícios feitos pelos veteranos que ainda hoje guardam as memórias de uma luta crucial para a segurança das rotas marítimas no Atlântico.

aqui!