Festival Sabores da Orla reúne mais de 150 quiosques no Rio de Janeiro

O Festival Sabores da Orla, realizado no Rio de Janeiro , conta com mais de 150 quiosques, sendo o maior evento de gastronomia praiana do país. O festival desafia os chefs em seis categorias: petisco, sanduíche, pastel, prato principal, caipirinha e sobremesa.

Um dos destaques é o quiosque Muah, que concorre com um sanduíche artesanal de costela e um prato principal ousado de filé mignon com ravioli. Paulo, do quiosque Praiô, traz inovação ao tradicional pão de alho, incorporando camarão e casca desidratada para sustentabilidade.

Os pratos principais são avaliados por um júri técnico, enquanto o público pode votar nas demais categorias pelo site do festival. Os vencedores serão conhecidos no dia 4 de setembro. Até lá, o público pode explorar a variedade de sabores disponíveis na orla carioca.

aqui!