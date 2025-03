Fuzileiros navais: Repórter passa por treinamento da tropa de elite da Marinha

Com mais de 200 anos de história, os fuzileiros navais do Brasil têm um treinamento rigoroso. No Batalhão Tonelero, atividades físicas intensas e exercícios de combate são rotina. E as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço na tropa de elite da Marinha. A repórter Nicole Timm passou um dia na pele de uma militar.



