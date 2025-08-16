Gabi Marques vai até o Arpoador para saber o que é ser carioca de verdade

No Arpoador, ponto turístico da zona sul do Rio de Janeiro , entrevistados descrevem o que é ser carioca. Populares falaram sobre desfrutar da praia, enalteceram a vista e a energia da cidade, e ressaltaram a simpatia carioca. O pôr do sol foi citado como um momento único, marcando a conexão dos cariocas com sua cidade.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!