Gabi Marques vai até o Arpoador para saber o que é ser carioca de verdade

Populares falaram sobre a praia, a vista, a energia e a simpatia do Rio de Janeiro

Rio Bom Demais|Do R7

No Arpoador, ponto turístico da zona sul do Rio de Janeiro, entrevistados descrevem o que é ser carioca. Populares falaram sobre desfrutar da praia, enalteceram a vista e a energia da cidade, e ressaltaram a simpatia carioca. O pôr do sol foi citado como um momento único, marcando a conexão dos cariocas com sua cidade.

